La Juventus ha definito l'acquisto di un nuovo attaccante, Yildiz, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. La società lavora per rafforzare la rosa e supportare l’allenatore Spalletti sia in vista della stagione immediata che del futuro, mantenendo un approccio mirato e strategico nelle operazioni di mercato.

I bianconeri lavorano per regalare colpi a Spalletti per l'immediato, ma costruiscono anche il futuro La Juventus continua a premere per portare a Spalletti un nuovo attaccante. Dopo le complicazioni per arrivare a Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, che lo libera solamente a determinate condizioni nonostante la ferma volontà del calciatore, i bianconeri si sono fiondati su En-Nesyri del Fenerbahce. Ma non c'è solamente il presente, visto che con Spalletti finalmente la Vecchia Signora sembra aver trovato l'uomo con cui poter costruire il futuro e aprire magari un ciclo. Comolli (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Colpo Juve all'improvviso: è fatta per il nuovo Yildiz, arriva nelle prossime ore Leggi anche: Ottolini Juve, la svolta è attesa nelle prossime ore? Comolli conferma sul prossimo direttore sportivo: «Quasi fatta». A che punto siamo Leggi anche: Nuovo direttore sportivo Juve: ci sono importanti sviluppi! Decisione presa? Nelle prossime ore può arrivare questa svolta. Ultime La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Colpo Juve all'improvviso: è fatta per il nuovo Yildiz, arriva nelle prossime ore; Calciomercato Juventus, idea Mateta per l'attacco: colpo a sorpresa; La Juve batte il Benfica 2-0 e si qualifica ai playoff. Agganciata l'Inter. L'Atalanta sogna ma si fa rimontare e perde 3-2 con l'Athletic Bilbao; Scacco matto alla Juve | blitz improvviso salta il grande colpo a zero. Scacco matto alla Juve: blitz improvviso, salta il grande colpo a zeroProprio per il centrocampo, la società di Laporta sta monitorando profili di esperienza internazionale: nel mirino c'è anche Leon Goretzka, obiettivo del Milan (come del Napoli) e che Hansi Flick, ... calciomercato.it Calciomercato Juventus, idea Mateta per l'attacco: colpo a sorpresaNel 2025 per lui è arrivata la conferma anche con la convocazione in nazionale dove ha collezionato tre presenze segnando due gol. Punta di peso vecchia maniera è un calciatore che può tornare utile ... juvelive.it Colpo Juve, il ds Ottolini a Istanbul: "L'operazione En-Nesyri è in chiusura"

