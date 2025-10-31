Ottolini Juve la svolta è attesa nelle prossime ore? Comolli conferma sul prossimo direttore sportivo | Quasi fatta A che punto siamo

Ottolini Juve, Comolli annuncia la short list per il direttore sportivo. La scelta è attesa entro la prossima sosta. Il tema del nuovo direttore sportivo resta centrale in casa Juve. A fare il punto sulla situazione è stato Damien Comolli, il futuro AD bianconero, che è intervenuto in conferenza stampa. Comolli ha confermato che la scelta è ormai “quasi fatta”, rivelando l’esistenza di una “short list” di nomi al vaglio della dirigenza. Ha inoltre sottolineato che la tempistica prevista per l’annuncio dovrebbe essere rispettato. La Juventus ha fretta di completare il proprio quadro dirigenziale per poter programmare con efficacia le prossime mosse strategiche, a partire dal mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ottolini Juve, la svolta è attesa nelle prossime ore? Comolli conferma sul prossimo direttore sportivo: «Quasi fatta». A che punto siamo

