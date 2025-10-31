Nuovo direttore sportivo Juve | ci sono importanti sviluppi! Decisione presa? Nelle prossime ore può arrivare questa svolta Ultime
Nuovo direttore sportivo Juve: arrivano aggiornamenti importanti, ecco cosa succederà nelle prossime ore per il nuovo ruolo bianconero. Il puzzle sta per completarsi. La Juve spinge per il suo nuovo Direttore Sportivo: la strada tracciata porta dritta a Marco Ottolini. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il dirigente è in uscita dal Genoa, e l’accordo per la risoluzione consensuale del suo contratto è ormai in fase di definizione. Una mossa che libera il ds e spiana la strada al suo possibile approdo in bianconero. Ottolini verso la risoluzione con il Genoa. La notizia circolava da giorni. Il deludente avvio di stagione del Genoa, ultimo in classifica con soli 3 punti in 9 giornate, ha portato a una rivoluzione ai vertici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
