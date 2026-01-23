Coldiretti a San Pietro per la tradizionale benedizione degli animali in occasione di Sant' Antonio – Il video

Il video mostra la partecipazione di Coldiretti Lazio alla tradizionale benedizione degli animali a San Pietro, in occasione della festa di Sant’Antonio Abate. L’evento, che si svolge a Roma, rappresenta un momento di attenzione e rispetto per gli animali, patroneggiato dalla tradizione cristiana. Un’occasione per condividere valori di cura e tutela del mondo animale nel rispetto delle radici culturali italiane.

(Agenzia Vista) Vaticano, 17 gennaio 2026 Una delegazione dei giovani di Coldiretti Lazio ha partecipato a San Pietro, a Roma, alla festa di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali. L’evento è stato organizzato Coldiretti insieme all’Associazione Italiana Allevatori, con la tradizionale benedizione e la sfilata di asini, cavalli, mucche, pecore, capre, polli e conigli. Con trecento razze da allevamento censite dalla Fao, la Fattoria Italia rappresenta un patrimonio del Paese non solo economico ma anche di biodiversità, che va tutelato e valorizzato, garantendo un giusto reddito agli allevatori nazionali.🔗 Leggi su Open.online

Arrone celebra Sant'Antonio Abate con la tradizionale benedizione degli animaliArrone rinnova ogni anno la tradizione della festa di Sant'Antonio Abate, un momento importante per la comunità locale.

Festa di Sant'Antonio Abate, sul sagrato della chiesa la tradizionale benedizione degli animali domesticiSabato, sulla piazza antistante la chiesa di Ravaldino in Corso Diaz, si è svolta la tradizionale benedizione degli animali domestici in occasione della festa di Sant'Antonio Abate, patrono degli animali e delle campagne.

Coldiretti a San Pietro per la tradizionale benedizione degli animali in occasione di Sant'Antonio

