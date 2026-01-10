Arrone celebra Sant’Antonio Abate con la tradizionale benedizione degli animali
Arrone rinnova ogni anno la tradizione della festa di Sant’Antonio Abate, un momento importante per la comunità locale. La celebrazione, caratterizzata dalla benedizione degli animali, rappresenta un appuntamento radicato nel tempo e nella cultura del territorio, mantenendo vivo il legame tra cittadini e tradizioni. Un’occasione di condivisione e rispetto per le pratiche che attraversano generazioni.
Tra le feste più sentite della tradizione popolare del territorio, ad Arrone, quella di Sant’Antonio Abate continua a rinnovarsi ogni anno mantenendo intatto il suo significato. Domenica 18 gennaio la comunità si ritroverà per la consueta benedizione degli animali, un rito che nel tempo ha visto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
