Arrone celebra Sant’Antonio Abate con la tradizionale benedizione degli animali

Arrone rinnova ogni anno la tradizione della festa di Sant’Antonio Abate, un momento importante per la comunità locale. La celebrazione, caratterizzata dalla benedizione degli animali, rappresenta un appuntamento radicato nel tempo e nella cultura del territorio, mantenendo vivo il legame tra cittadini e tradizioni. Un’occasione di condivisione e rispetto per le pratiche che attraversano generazioni.

