Coccodrilli a caccia della riscossa col Lavagna Venere Azzurra punta a fare il bis

Nel prossimo fine settimana, Lerici Sport e Venere Azzurra scenderanno nuovamente in campo per le rispettive partite di serie B e C maschile. Due incontri che rappresentano un'importante occasione per entrambe le squadre di proseguire il cammino nei rispettivi campionati, mantenendo alta l’attenzione e l’impegno. Un appuntamento sportivo che coinvolge gli appassionati e gli addetti ai lavori, offrendo spunti di interesse e analisi.

Lerici Sport e Venere Azzurra tornano in campo per un nuovo match dei campionati di serie B e C maschile nel week end alle porte. I Coccodrilli guidati da coach Scopsi, chiamati a spezzare la striscia negativa di tre sconfitte consecutive, se la vedranno a Lavagna contro il Livorno Aquatics sabato a partire dalle 14 del pomeriggio. Un'avversaria abbordabile, un punto sotto i rossoblù in classifica, fermi per ora a quota 6. Si tratta di una gara interna, ma giocata sempre fuori a causa dell'indisponibilità delle piscine nello Spezzino; il tecnico dovrà rinunciare a Giusti, out in via precauzionale, ma recupererà gli squalificati Ottazzi e Avvenente e avrà a disposizione, dunque, una rosa quasi al completo.

