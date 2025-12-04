Atletica i convocati dell’Italia per gli Europei di Cross | Battocletti a caccia del bis ricca pattuglia azzurra
Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica, ha diramato le convocazioni per gli Europei di Cross, che si disputeranno domenica 14 dicembre sui pratoni di Lagoa (Portogallo). All’evento parteciperanno ben 42 azzurri (21 uomini e 21 donne), tra cui spicca Nadia Battocletti: la fuoriclasse trentina si presenterà in terra lusitana per difendere il titolo continentale conquistato lo scorso anno tra le seniores, dopo essersi già imposta tra le under 20 e le under 23. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri insegue l’ennesima gioia di questa stagione appassionante, culminata con le due medaglie iridate (anche il bronzo sui 5. 🔗 Leggi su Oasport.it
