Lerici (La Spezia), 22 dicembre 2025 – Torna il tuffo in mare della vigilia di Natale a Lerici. “Come facciamo da oltre 25 anni – il primo cimento si tenne alla vigilia di Natale 1999 a Fiascherino, affermano Piero e Dino Ceppodomo, promotori dell’iniziativa – ci ritroveremo con gli appassionati del bagno in mare, lericini e non per festeggiare insieme il Natale” L’appuntamento è per mercoledì 24 dicembre alle 10,30 alla Venere Azzurra, il tuffo ci sarà alle 11,30, dopo la tradizionale conta in cerchio intorno al falò acceso sulla spiaggia. Lo scorso anno furono una sessantina a tuffarsi, provenienti dal territorio spezzino, ma anche da Genova, dalla vicina Toscana e dalle regioni del Nord Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna il tuffo della vigilia di Natale a Lerici, tradizionale Cimento alla Venere Azzurra

Leggi anche: Cimento invernale 2026, organizzatori del “Tuffo d’inizio Anno” a Napoli: “Chiunque può partecipare”

Leggi anche: C’è anche la vigilia di Natale romagnola degli anni ’50: viaggio nella tradizionale mostra dei presepi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

1° Cimento Invernale a Cavi di Lavagna; Cavi: tuffo in mare giovedì 24 alle 11 in località Cigno.

Natale, i 10 episodi televisivi più iconici di sempre per le tue vacanze - Che si tratti di un armadillo vestito da Babbo Natale o di un’avventura nel Sottosopra, questi momenti sono diventati parte della nostra tradizione televisiva natalizia. skuola.net