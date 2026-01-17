Dalla famiglia nel bosco all’homeschooling | chi dice no alla scuola e sceglie di educare i figli a casa e quanto può costare
L’educazione domiciliare, scelta da alcune famiglie come alternativa alla scuola tradizionale, sta suscitando attenzione e dibattito in Italia. La vicenda di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, genitori della “famiglia nel bosco” di Palmoli, evidenzia le considerazioni legate a questa modalità educativa e ai relativi costi. Questo approfondimento analizza i motivi, le sfide e le implicazioni di chi decide di educare i figli a casa, lontano dai percorsi scolastici convenzionali.
Il caso abruzzese della famiglia nel bosco ha riportato sulla bocca di tutti il grande tema dell'istruzione parentale o “homeschooling”. Negli ultimi cinque anni il numero di famiglie che hanno abbandonato l'istruzione statale è triplicato e i genitori sono sempre più a caccia di soluzioni alternative. Con Dossier RavennaToday abbiamo indagato tra le famiglie che hanno abbracciato questa strada e le realtà territoriali che offrono corsi di studio a pagamento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Dalla "famiglia nel bosco" all'homeschooling: perché sempre più genitori fanno studiare i figli a casa (e quanto costa)
Leggi anche: Dalla "famiglia nel bosco" all’istruzione parentale: come funziona l’homeschooling e chi lo sceglie in Romagna
Dalla "famiglia nel bosco" all'homeschooling: perché sempre più genitori fanno studiare i figli a casa (e quanto costa) - Numeri in aumento, approcci molto diversi e un dibattito acceso sul ruolo delle famiglie e dello Stato: l’homeschooling si afferma anche in Romagna tra scelte consapevoli e zone grigie ... riminitoday.it
Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello si riserva la decisione sul ricorso dei genitori - La Corte d'Appello de L'Aquila si è riservata la decisione in merito al ricorso presentato dai legali della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli contro la sospensione della potestà genitoriale, ... tg24.sky.it
Famiglia nel bosco, martedì si decide sul ritorno dei bambini con i genitori - Potrebbe essere vicina la parola fine circa la vicenda legata alla famiglia che viveva in un casolare nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti. tg24.sky.it
È possibile interpretare la vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco” attraverso una Bustina di Umberto Eco, secondo la quale “In Tv non si prova l’innocenza. Si delegittima l’accusa” x.com
I tre figli della famiglia del bosco hanno imparato a usare posate di plastica, a guardare la televisione e a utilizzare il wc. Ma nel contempo, lontani dalla famiglia, compiono atti di autolesionismo. Come i loro coetanei in crisi. Ora, strappati dal loro ambiente, no - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.