Sigarette più care da oggi | un aumento che pesa sul portafoglio ma fa bene anche alla salute

Da oggi, il prezzo delle sigarette aumenta a causa delle nuove normative introdotte dall’ultima manovra economica. Questo incremento, destinato a perdurare fino al 2028, rappresenta un peso maggiore per i consumatori, ma mira anche a promuovere un consumo più responsabile e a tutelare la salute pubblica. È importante conoscere le implicazioni di questa variazione e valutare le alternative disponibili.

D a oggi fumare costa di più. Con l'entrata in vigore dei primi aumenti decisi dall'ultima manovra economica, le sigarette registrano rincari progressivi che accompagneranno i consumatori fino al 2028. Un ritocco che, per alcune marche, arriva fino a 30 centesimi a pacchetto e che promette di portare nelle casse dello Stato quasi 900 milioni di euro già nel 2026. Le "bionde", insomma, fanno male, inquinano, ma continuano a rappresentare una voce pesante per l'erario: circa 15 miliardi di euro l'anno, a cui si aggiungerà oltre un miliardo a partire dal prossimo anno. Un paradosso tutto italiano (ed europeo), dove salute pubblica e gettito fiscale viaggiano su binari paralleli.

