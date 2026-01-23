Stasera su La7, Diego Bianchi presenta una nuova puntata di Propaganda Live. Il programma offre un approfondimento sull’attualità, con analisi giornalistiche, satira e riflessioni civili. Tra gli ospiti, anche Claudia Pandolfi, che contribuisce alla discussione con il suo punto di vista. L’appuntamento è alle 21:30, per un’analisi equilibrata dei temi più rilevanti del momento.

Diego Bianchi torna questa sera, venerdì 23 gennaio, con una nuova puntata di Propaganda Live, il programma che racconta e analizza l’attualità tra approfondimento giornalistico, satira e racconto civile, in onda in prima serata su La7. Anticipazioni e ospiti del 23 gennaio 2026. Per la prima volta sarà ospite l’attrice Claudia Pandolfi, protagonista di un’intervista esclusiva sui temi più rilevanti del presente e sulla sua carriera. Nel reportage della settimana, Diego Bianchi è stato in Molise, a Isernia, per raccontare la crisi della sanità locale. Al centro del servizio, l’incontro con il sindaco della città, che da settimane dorme in una tenda davanti all’ospedale come forma di protesta contro la situazione critica del sistema sanitario. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Claudia Pandolfi stasera a Propaganda Live

