Ballando con le Stelle | Claudia Gerini e Claudia Pandolfi ballerine per una notte nella sesta puntata

Il 1° novembre alle 21.30 su Rai1, Milly Carlucci torna con una nuova puntata di Ballando con le Stelle, il dance show più amato del sabato sera che raggiunge il giro di boa di questa edizione. Tra emozioni, colpi di scena e passi di danza sempre più complessi, la competizione si fa serrata e la tensione cresce puntata dopo puntata. Claudia Gerini e Claudia Pandolfi ballerine per una notte. Le ballerine per una notte di questa sesta puntata sono Claudia Gerini e Claudia Pandolfi, protagoniste della commedia di Davide Minnella "Fuori la verità", presentata alla 20ª Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public.

