Claudia Gerini e Claudia Pandolfi ballerine per una notte sabato 1° novembre a Ballando con le stelle In attesa del film Fuori la verità
«Nella prossima puntata due super ballerine per una notte. Claudia Pandolfi e Claudia Gerini con una coreografia pazzesca». Con questo post pubblicato sui social, Milly Carlucci ha annunciato la presenza delle due attrici come ballerine per una notte nella puntata del 1° novembre di Ballando con le stelle. Poche parole, ma sufficienti a trasformare la serata in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Il loro ingresso in pista arriva dopo un’apparizione che aveva già catturato l’attenzione: quella sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, dove Claudia Gerini e Claudia Pandolfi avevano sfilato insieme, sorridenti e complici, mostrando una sintonia che non è solo scenica. 🔗 Leggi su Amica.it
“I Claudi” che spillano verità scomode? Siamo tutti seduti. FUORI LA VERITÀ arriva al cinema dal 6 novembre. Un film di Davide Minnella con Claudio Amendola, Claudia Gerini, Claudia Pandolfi, Leo Gassmann, Sara Drago, Eleonora Gaggero, Alice Luppare - facebook.com Vai su Facebook
Claudia Pandolfi e Claudia Gerini saranno le ballerine per una notte di sabato prossimo, #1novembre. Le due attrici si esibiranno insieme sulla pista di #BallandoConLeStelle. #UnProfessore #UnProfessore3 #FuoriLaVerità - X Vai su X
Claudia Gerini: «Vorrei condurre un varietà all'antica. Spiavo i cellulari dei fidanzati, ma non ho mai trovato nulla. Sto col cugino di Sangiuliano: l'ex ministro è ... - L'attrice protagonista con Claudio Amendola e Claudia Pandolfi del film Fuori la verità. Lo riporta msn.com
Claudia Gerini: "Sono fidanzatissima con il cugino di Gennaro Sangiuliano". Poi rivela: "Vorrei condurre un varietà" - Con il film Gerini ha capito di essere “un’ottima mamma, ho capito che mi faceva paura che non potessi avere contezza di ciò che passavano le mie figlie: hanno 21 e 16 anni. Riporta today.it
L’eleganza di Claudia Gerini e Claudia Pandolfi al Festival del Cinema di Roma: vestite così - Claudia Gerini e Claudia Pandolfi incantano il red carpet del Festival del Cinema di Roma con due look sobri e eleganti ... Segnala msn.com