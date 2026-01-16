Classifica FIMI dal 9 al 15 gennaio 2026 Guè & Cookin Soul fanno subito centro con Fastlife 5 | Audio Luxury

Da davidemaggio.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 9 al 15 gennaio 2026, la classifica FIMI vede al primo posto “Fastlife 5: Audio Luxury” di Guè, prodotto da Cookin Soul. L’album si distingue per la sua presenza sia tra le vendite fisiche che negli streaming, confermando il successo dell’artista e del produttore. Questo risultato evidenzia l’apprezzamento del pubblico per un lavoro che unisce qualità musicale a un’attenta produzione.

Fastlife 5: Audio Luxury, il nuovo lavoro di Guè prodotto da Cookin Soul, fa subito centro e va in vetta nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 9 al 15 gennaio 2026. Nei singoli riesce, invece, a salire alla #1 DJO con End of Beginning, mentre Ultimo si ferma alla #3 con Acquario. Ecco gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. DJO – End of Beginning. Emma – L’amore non mi basta. Ultimo – Acquario. Kid Yugi & Anna – Push It. Geolier feat. 50 Cent – Phantom. Annalisa – Esibizionista. TonyTiptonty – Donne ricche (Acoustic Version). Olly & Juli – Questa domenica. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

classifica fimi dal 9 al 15 gennaio 2026 gu232 amp cookin soul fanno subito centro con fastlife 5 audio luxury

© Davidemaggio.it - Classifica FIMI dal 9 al 15 gennaio 2026, Guè & Cookin Soul fanno subito centro con “Fastlife 5: Audio Luxury”

Leggi anche: Guè annuncia il mixtape Fastlife 5: Audio Luxury

Leggi anche: Gué torna con “Fastlife 5 – Audio Luxury” e duetta con B-Real dei Cypress Hill

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Classifica FIMI dal 2 all’8 gennaio 2026, Tony Boy in testa negli album con Trauma.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.