Classifica FIMI dal 9 al 15 gennaio 2026 Guè & Cookin Soul fanno subito centro con Fastlife 5 | Audio Luxury
Dal 9 al 15 gennaio 2026, la classifica FIMI vede al primo posto “Fastlife 5: Audio Luxury” di Guè, prodotto da Cookin Soul. L’album si distingue per la sua presenza sia tra le vendite fisiche che negli streaming, confermando il successo dell’artista e del produttore. Questo risultato evidenzia l’apprezzamento del pubblico per un lavoro che unisce qualità musicale a un’attenta produzione.
Fastlife 5: Audio Luxury, il nuovo lavoro di Guè prodotto da Cookin Soul, fa subito centro e va in vetta nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 9 al 15 gennaio 2026. Nei singoli riesce, invece, a salire alla #1 DJO con End of Beginning, mentre Ultimo si ferma alla #3 con Acquario. Ecco gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. DJO – End of Beginning. Emma – L’amore non mi basta. Ultimo – Acquario. Kid Yugi & Anna – Push It. Geolier feat. 50 Cent – Phantom. Annalisa – Esibizionista. TonyTiptonty – Donne ricche (Acoustic Version). Olly & Juli – Questa domenica. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche: Guè annuncia il mixtape Fastlife 5: Audio Luxury
Leggi anche: Gué torna con “Fastlife 5 – Audio Luxury” e duetta con B-Real dei Cypress Hill
Classifica FIMI dal 2 all’8 gennaio 2026, Tony Boy in testa negli album con Trauma.
Ecco come si piazza questa settimana Emma su Spotify e nella classifica Fimi. Spotify °L'amore non mi basta: #4 (-3) con +1,817,715 stream °Schiena: #15 (-5) ed é il secondo album femminile piú ascoltato della settimana °Top artists: #43 (-4) ed é la #5 artist - facebook.com facebook
Classifica #FIMI dal 2 all’8 gennaio 2026, #TonyBoy in testa negli album con Trauma Nei singoli conquista la vetta Phantom di #Geolier feat. #50Cent. Ecco gli aggiornamenti x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.