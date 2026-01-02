Classifica FIMI dal 26 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026 L’amore non mi basta di Emma si prende la vetta dei singoli
Nella settimana dal 26 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026, Emma conquista la vetta della Classifica FIMI dei singoli con “L’amore non mi basta”. Il brano, originariamente pubblicato nel 2013, ha vissuto un nuovo successo grazie a un crescente interesse sui social media. Questa posizione evidenzia come le tendenze musicali possano essere influenzate anche da nuovi stimoli digitali, confermando l’importanza delle piattaforme online nel settore musicale.
Il nuovo anno si apre in maniera positiva per Emma: L’amore non mi basta, rilasciato nel 2013 ma reduce da un inatteso exploit social, è in vetta alla Classifica FIMI dei singoli, relativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 26 dicembre 2025 a giovedì 1° gennaio 2026. Negli album, invece, torna al primo posto Olly con Tutta vita (sempre). Ecco tutti gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. Emma – L’amore non mi basta. Olly & Jvli – Questa domenica. Annalisa – Esibizionista. Taylor Swift – The Fate of Ophelia. HuntrX, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & Kpop Demon Hunters Cast – Golden. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche: Classifica FIMI dal 12 al 18 dicembre 2025, “L’amore non mi basta” di Emma insidia Mariah Carey
Leggi anche: Classifica FIMI dal 14 al 20 novembre 2025, Vasco Rossi si prende la vetta degli album
Classifiche Fimi, a tutto Natale con Bublè e Wham! Top ten dell’hit parade; 'L'amore non mi basta' di Emma in vetta alle classifiche, l'autore Magro: Un miracolo di Natale; THE ZEN CIRCUS | continua il tour di presentazione de “Il Male” |; La classifica dei cantanti di Sanremo 2026 con più vendite in carriera.
Enercom Fimi espugna Monza: vittoria 3-1 - 00Palestra Scuola Media, Elisa Sala, Via Clementi, Monza 1- sportgrigiorosso.it
ESIBIZIONISTA è ancora al numero 1 in radio e in top3 in classifica FIMI un saluto a tutti gli esibizionistiiii Il 2026 è appena cominciato Grazie a tutti x.com
CLASSIFICA SINGOLI 2024 Classifica FIMI dei singoli più venduti e ascoltati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024: 1. Mahmood - Tuta Gold 2. Rose Villain feat. Guè - Come un Tuono 3. Geolier - I p' Me Tu p' Te 4. Annalisa - Sinceramente 5. Lazza - 100 Messa - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.