Città Caudina | oltre la short list la Fondazione di una città nuova

Città Caudina, un tempo candidata per un nuovo assetto amministrativo, prende atto dell'esito della selezione finale, che non ha confermato la prosecuzione della candidatura. La decisione riflette il percorso intrapreso dall’Unione dei Comuni, che ha valutato attentamente le opportunità e le sfide di questa iniziativa. Questo momento rappresenta un punto di riflessione sulla storia e sul futuro della comunità, con l’obiettivo di continuare a lavorare per lo sviluppo locale.

Tempo di lettura: 6 minuti L’Unione dei Comuni Città Caudina prende atto dell’esito della selezione che non vede la candidatura proseguire nella selezione finale. “M a parole come «sconfitta» o «vittoria», in questo caso, risultano profondamente estranee al senso e alla natura del percorso intrapreso. – commenta il sindaco di San Martino Valle Caudina, Pasquale Pisano – U n percorso di formazione, unico nel suo genere, non esclusivamente relegato nello stretto ambito tecnico di una progettazione culturale, ma qualcosa di molto più ambizioso. Qualcosa che, alla prova dei fatti, non era mai stato visto prima. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Città Caudina: oltre la “short list”, la Fondazione di una città nuova Infortunio Dumfries, la corsia destra resta un rebus: spunta una nuova alternativa nella short list di ChivuL'infortunio di Dumfries ha complicato la corsia destra dell'Inter, spingendo il club a cercare nuove soluzioni. Leggi anche: Conservatorio-Fondazione Città Spettacolo: avviato il dialogo per una nuova valorizzazione culturale Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: CAPITALE DELLA CULTURA 2028: BENEVENTO E PIETRELCINA E I COMUNI DELLA CITTA' CAUDINA NON RIENTRANO NELL'ELENCO DELLE 10 FINALISTE; Città Caudina 2028: il progetto convince anche l’Università del Texas; Città Caudina 2028 replica a Moretti: La cultura non si misura per sottrazione, ma per qualità dei progetti; Presentazione al CONI della candidatura di Città Caudina Capitale della Cultura 2028. Il team di progettazione di Città Caudina 2028 in merito ad alcune recenti affermazioni CulturaAbbiamo letto con attenzione le parole del presidente della Fondazione di Comunità di Benevento, Angelo Moretti, e sentiamo il bisogno di intervenire non per alimentare contrapposizioni, ma per ... realtasannita.it CAPITALE DELLA CULTURA 2028: BENEVENTO E PIETRELCINA E I COMUNI DELLA CITTA' CAUDINA NON RIENTRANO NELL'ELENCO DELLE 10 FINALISTE In primo pianoFra le 23 città iniziali candidate al titolo di Capitale italiana della Cultura 2028, sono state selezionate 10 città che si contenderanno il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Le ... realtasannita.it "La candidatura della Città Caudina non è mai stata concepita come un elemento di disturbo o di divisione – ribandendo ancora una volta sia stata concepita, sviluppata e comunicata ben prima di altre candidature – ma come una proposta autonoma, fondata - facebook.com facebook Capitale Italiana della Cultura 2028: benevento e la Città Caudina non raggiungono la finale tra le candidate escluse dalla top 10 della selezione nazionale #Cultura #CapitaleCultura #Sannio #Benevento #Fremondoweb x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.