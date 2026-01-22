Ciclone Harry | ecco la mega onda mai così in 40 anni! Quanto è alta pazzesco!

Il ciclone Harry ha generato una delle onde più alte degli ultimi 40 anni nel Mediterraneo, attirando l’attenzione internazionale. Questo evento meteorologico di grande rilevanza ha evidenziato le variazioni climatiche e le sfide legate ai fenomeni estremi. Di seguito, analizzeremo le caratteristiche di questa imponente ondata e il suo impatto sulla regione, offrendo un quadro chiaro e dettagliato dell’evento.

Il mega-ciclone Harry viene inserito tra gli eventi più rilevanti della meteorologia mediterranea per un valore che ha attirato attenzione a livello internazionale. Nel pomeriggio di martedì 20 gennaio 2026 è stata misurata un’ altezza d’onda massima record nel Canale di Sicilia, nell’area compresa tra Portopalo di Capo Passero e Malta. Si tratta, ad oggi, del valore più elevato mai registrato con strumenti nel Mediterraneo e in Europa. La rilevazione è stata effettuata da una boa ondametrica appartenente alla rete nazionale, e supera il precedente primato europeo registrato al largo della Spagna durante la tempesta Gloria del 2020. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Ciclone Harry: ecco la mega onda, mai così in 40 anni! Quanto è alta, pazzesco! Mega-ciclone Harry, il Sud sotto assedio: vento, mare e un evento estremo che riscrive la climatologiaIl Mega-ciclone Harry si è intensificato nel Canale di Sicilia, portando condizioni meteorologiche estreme nel Sud Italia. Ciclone Harry, alta allerta in SardegnaL’allerta meteo in Sardegna rimane elevata a causa del passaggio del ciclone mediterraneo Harry. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Maltempo estremo al Sud Italia, ecco il ciclone Harry; Neve abbondante e piogge record: ecco cosa succede dopo il ciclone Harry; Maltempo, scuole chiuse al Sud il 20 gennaio per il ciclone Harry: ecco dove; Allerta meteo, cos’è il ciclone Harry che sta travolgendo la Sicilia. Il ciclone Harry travolge la Sicilia, Catania allagata. Le immagini da elicottero Vigili del fuoco(Agenzia Vista) Catania, 22 gennaio 2026 Si contano i danni in Sicilia dopo il passaggio del ciclone Harry che ha travolto la costa. Ecco le immagini degli allagamenti a Catania visti dagli elicotteri ... msn.com Ciclone Harry: non semplice maltempo, ma un evento estremo che mette alla provaIl ciclone Harry passerà, come passano tutte le tempeste. Ma su Calabria, Sardegna e Sicilia ha lasciato il segno con un evento estremo, per certi versi storico; non è stato solo 'maltempo', è stato ... notizie.tiscali.it https://www.catanzaroinforma.it/cronaca/2026/01/22/ciclone-harry-fp-cgil-calabria-grazie-a-tutti-i-lavoratori-pubblici-che-hanno-operato-nellemergenza/400893/ - facebook.com facebook #NonchiamateloMaltempo! In un solo giorno il ciclone #Harry ha provocato danni per un miliardo di euro in Sicilia e Calabria. Stiamo assistendo a una tropicalizzazione del meteo del Sud del nostro Paese, e non solo, con effetti devastanti su persone, immobil x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.