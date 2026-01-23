VIDEO | Ciclone Harry Lagalla | Stiamo facendo la conta dei danni colpite soprattutto le aree costiere

Dopo il passaggio del ciclone Harry e le mareggiate che hanno interessato principalmente le aree costiere, il Comune sta procedendo con una verifica dei danni subiti. Questa fase di ricognizione mira a valutare l’entità degli interventi necessari per ripristinare le zone colpite e garantire la sicurezza dei cittadini.

