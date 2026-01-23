ci ha lasciati lutto per la famiglia reale britannica addio a una figura importante per loro

La Famiglia reale britannica piange la perdita di una figura di lunga data, che ha dedicato decenni al servizio silenzioso e discreto della monarchia. La sua presenza, spesso nascosta ma fondamentale, ha accompagnato numerosi momenti significativi, contribuendo a mantenere i valori e le tradizioni della monarchia nel corso degli anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la famiglia e per l’intera istituzione.

Ha trascorso decenni al servizio silenzioso della monarchia, presente dietro le quinte delle cerimonie più solenni e dei momenti più difficili della Famiglia reale britannica. Storico gioielliere della Corona, custode di pezzi unici e di vicende riservate, è scomparso il 18 gennaio all’età di 83 anni. Con la sua morte si chiude un capitolo importante della storia recente della Royal Family, segnato da professionalità, riservatezza e conoscenza approfondita dei tesori dei Windsor. L’ufficio di gioielliere della Corona, istituito nel 1842 dalla regina Vittoria, rappresenta una delle funzioni più delicate dell’entourage reale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

