Ci ha lasciati dolore immenso Lutto nella famiglia reale l’annuncio è appena arrivato

È stato annunciato il decesso della principessa Irene di Grecia, avvenuto a Madrid all’età di 83 anni. La famiglia reale e tutti coloro che l’hanno conosciuta piangono la perdita di una figura stimata e rispettata, che ha trascorso gli ultimi anni nella capitale spagnola. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione e di cordoglio per quanti le erano vicini.

La principessa Irene di Grecia è deceduta all'età di 83 anni a Madrid, città in cui viveva da molti anni. La morte è avvenuta al Palazzo della Zarzuela, residenza ufficiale della famiglia reale spagnola. Nelle prossime ore la Casa Reale renderà noti i dettagli delle cerimonie funebri, che comprenderanno una veglia in Spagna e il trasferimento della salma in Grecia per la sepoltura nel cimitero reale di Tatoi. Origini e legami familiari della principessa Irene di Grecia. Figlia di re Paolo I di Grecia e della regina Federica, ultimi sovrani del regno di Grecia prima dell'abolizione della monarchia, la principessa Irene era sorella della regina Sofia di Spagna.

Anna Tatangelo, dolore infinito per la mamma morta Palmira Vinci/ Rapporto complesso con il papà Dante - Anna Tatangelo ha un dolore immenso che si porta dietro: la morte della mamma Palmira. ilsussidiario.net

Cerù ricorda Capovani: "Un dolore immenso. Ora servizi in sicurezza" - Il direttore della psichiatria dell’Asl Toscana Nord Ovest è giunto alla pensione "Se Seung non fosse stato ricoverato lì, Barbara non sarebbe morta". msn.com

Con immenso dolore condividiamo la notizia che la nostra assistita del servizio semi-residenziale, Federica Tonlorenzi, ci ha lasciati. Federica è stata parte della nostra grande famiglia e resterà nei cuori di operatori, compagni e di tutti coloro che hanno avuto facebook

