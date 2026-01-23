Lutto per la Famiglia reale britannica se ne va un pezzo di storia

La famiglia reale britannica piange la perdita di un suo componente che ha condiviso, nel corso degli anni, momenti importanti e privati della monarchia. Figura discreta e presente, ha dedicato gran parte della vita a supportare la royal family, rimanendo spesso lontano dagli occhi del pubblico. La sua scomparsa rappresenta la fine di un’epoca, lasciando un vuoto nell’intimità della monarchia britannica.

Ha trascorso gran parte della sua vita dietro le quinte dei momenti più solenni, intimi e drammatici della Royal Family britannica. Gioielliere della Corona, custode silenzioso di tesori e segreti, è morto lo scorso 18 gennaio all'età di 83 anni, lasciando dietro di sé una storia che intreccia lusso, rigore e discrezione assoluta. Con lui se ne va una figura chiave del mondo reale britannico, capace di maneggiare non solo gioielli di inestimabile valore, ma anche episodi delicatissimi della storia dei Windsor. La carica di gioielliere della corona fu istituita nel 1842 dalla regina Vittoria e lui fu il settimo a ricoprire questo ruolo prestigioso.

