Sant’Angelo dei Lombardi celebra il cinema con l’Alta Irpinia Film Festival

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sant’Angelo dei Lombardi si prepara ad accogliere la serata conclusiva della IIa edizione del Concorso Nazionale di Cortometraggi “Alta Irpinia Film Festival”, in programma lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 18.30 presso l’Auditorium “Don Bruno Mariani”.Il Festival, promosso da Antonio D’Ettorre e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

sant8217angelo dei lombardi celebra il cinema con l8217alta irpinia film festival

© Avellinotoday.it - Sant’Angelo dei Lombardi celebra il cinema con l’Alta Irpinia Film Festival

Leggi anche: Irpinia Express: viaggio tra paesaggi e sapori fino a Sant’Angelo dei Lombardi

Leggi anche: Sant'Angelo dei Lombardi, tutto pronto per il Festival della Prevenzione medica

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.