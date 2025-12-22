Sant’Angelo dei Lombardi celebra il cinema con l’Alta Irpinia Film Festival
Sant’Angelo dei Lombardi si prepara ad accogliere la serata conclusiva della IIa edizione del Concorso Nazionale di Cortometraggi “Alta Irpinia Film Festival”, in programma lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 18.30 presso l’Auditorium “Don Bruno Mariani”.Il Festival, promosso da Antonio D’Ettorre e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Irpinia Express: viaggio tra paesaggi e sapori fino a Sant'Angelo dei Lombardi
Sant'Angelo dei Lombardi, tutto pronto per il Festival della Prevenzione medica
