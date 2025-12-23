Premi Alta Irpinia Film Festival | vince il corto Alla Svizzera menzione speciale per La via degli Orologi

Si è concluso ieri a Sant’Angelo dei Lombardi, presso Auditorium Centro Sociale “Don Bruno Mariani”, il Concorso nazionale Cortometraggi II edizione “Alta Irpinia Film Festival”, promosso da Antonio D’Ettorre e Angelo Gallicchio, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Sant’Angelo dei Lombardi, dell’Unpli, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, Pro Loco Alta Irpinia – Sant’Angelo dei Lombardi Aps, Pro Loco Kerafjo Aps, Edizioni Delta 3, Rotary Club Hirpinia Goleto – Sant’Angelo dei Lombardi e Lions International “Club Forte La Carnale”. Chiamato a dirigere come direttore artistico della II edizione del Concorso Internazionale di Cortometraggi è stato il dott. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

