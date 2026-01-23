Chivu, tecnico dell’Inter, è stato scelto come tedoforo per i Giochi di Milano-Cortina 2026. Intervistato prima della partita contro il Pisa, ha espresso il suo onore per questa occasione, pur sperando di non avere problemi di mal di schiena. La sua partecipazione rappresenta un momento di grande significato personale e simbolico, sottolineando l’importanza dello sport e dell’unità tra le comunità.

Chivu tedoforo Milano-Cortina 2026, il tecnico dell'Inter: «Onorato, ma spero che mi passi il mal di schiena.

Chivu a DAZN: «Onorato di portare la Torcia Olimpica ma spero mi passi il mal di schiena. Luis Henrique? Posso rimproverargli solo una cosa»Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato prima della partita contro il Pisa.

Milano-Cortina 2026, partito da Roma il viaggio della fiamma olimpica. Tamberi tedoforo: "Emozionato e onorato"

