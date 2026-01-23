Chivu a DAZN | Onorato di portare la Torcia Olimpica ma spero mi passi il mal di schiena Luis Henrique? Posso rimproverargli solo una cosa

Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato prima della partita contro il Pisa. Tra le dichiarazioni, ha espresso onore per aver portato la Torcia Olimpica e ha scherzato sul mal di schiena. Ha inoltre commentato Luis Henrique, menzionando una possibile occasione di rimprovero. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulla preparazione e lo spirito della squadra in vista della sfida.

