Chiuso l’Ostello di Utopia su decisione del Suap Ma si lavora per riaprirlo

L’Ostello di Utopia è stato temporaneamente chiuso su decisione del Suap, lo sportello unico delle attività economiche del Comune. Attualmente, si stanno intraprendendo le procedure necessarie per la riapertura. Analogamente, l’Ostello di Fosso Sejore ha subito una chiusura imposta dal medesimo ente. L’amministrazione comunale sta lavorando per risolvere le questioni in corso e garantire la riapertura delle strutture nel rispetto delle normative vigenti.

Chiuso l'Ostello di Fosso Sejore per un provvedimento del Suap, lo sportello unico attività economiche del Comune. "Mancanza di requisiti per tenere aperto il ristorante" è stata, in estrema sintesi, la motivazione dell'intervento della polizia locale che da lunedì scorso ha imposto l'interruzione dell'attività. La carenza è di natura amministrativa: a mancare non sono le autorizzazioni sanitarie o l'antincendio, per intenderci, ma il deficit è nella destinazione d'uso dell'immobile. L'istanza – presentata dall'impresa sociale pizzeria Otello, gestita dalle associazioni Utopia e Gulliver– sarebbe risultata difforme per via della destinazione d'uso dell'immobile.

