Una pizza chiamata ’Utopia’ Forni accesi staff pronto | ora si può mangiare all’ostello

Da questa sera alle 19, l’Ostello di Fosso Sejore si trasforma nel palcoscenico di ’Utopia’, la rinomata pizza di Otello. Forni caldi, staff entusiasta e l’atmosfera conviviale promettono un’esperienza culinaria unica, dove gusto e socialità si incontrano. I ragazzi di Utopia vi aspettano per condividere momenti speciali all’insegna della buona pizza e della sincera accoglienza.

La rinomata pizza di Otello, da questa sera alle 19, si mangerà all’ Ostello di Fosso Sejore, scodellata dai ragazzi di Utopia. Gabriele Fulvi, seconda generazione di pizzaioli, figlio del “mitico“ Otello ha formato un primo staff di giovani, insegnando loro le ricette della tradizione di famiglia, e li seguirà, da volontario in cucina, nell’atteso debutto. Ieri mattina, giorno di rodaggio con l’accensione dei forni e taglio del nastro con le autorità, l’entusiasmo era palpabile. Quello di Fosso Sejore è l’Ostello gestito dalle associazioni Gulliver (presidente Andrea Boccanera) e Utopia (presidente Alex Bernacchia) e ha come scopo costruire percorsi occupazionali per giovani con disabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

