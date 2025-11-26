Magnini a Belve e il caso doping | Per Sinner trattamento di favore Io massacrato

Periodicodaily.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Sinner ha avuto un trattamento di favore, lo dico con invidia". Con queste parole Filippo Magnini ha commentato, ospite a Belve, le accuse sul caso doping che lo hanno coinvolto nel 2018, facendo un paragone con le recenti accuse rivolte al tennista altoatesino.  "Io ho avuto un trattamento diverso dal suo. Penso che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altre letture consigliate

magnini belve caso dopingFilippo Magnini a Belve: “Costretto a vendere una casa per difendermi dalle accuse di doping” - Dalle accuse di doping, dalle quali è stato assolto, al rapporto con la moglie Giorgia Palmas, rimastagli accanto ... Scrive fanpage.it

magnini belve caso dopingMagnini a Belve e il caso doping: "Per Sinner trattamento di favore. Io massacrato" - Con queste parole Filippo Magnini ha commentato, ospite a Belve, le accuse sul caso doping che lo hanno coinvolto nel 2018, facendo un ... Segnala msn.com

magnini belve caso dopingFilippo Magnini e il caso doping: l'accusa, l'inchiesta e tutti i dettagli della vicenda - L'ex fuoriclasse del nuoto azzurro stasera racconterà i dettagli della vicenda a Belve, nell'intervista con Francesca Fagnani ... Come scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Magnini Belve Caso Doping