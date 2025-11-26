Magnini parole dure su Sinner | Sul doping ha avuto un trattamento di favore io sono stato massacrato

Sinner ha avuto un trattamento di favore, lo dico con invidia”. Con queste parole Filippo Magnini ha commentato, ospite a Belve, le accuse  sul caso doping che lo hanno coinvolto nel 2018, facendo un paragone con le recenti accuse rivolte al tennista altoatesino. “Io ho avuto un trattamento diverso dal suo. Penso che lui sia stato trattato così perché era un’atleta in attività, io invece sono stato trattato come una persona normale accusata di doping”, ha detto Magnini, ricordando come Sinner sia stato controllato e scagionato nell’arco di pochi giorni. “Tutti gli atleti dovrebbero essere trattati nello stesso modo”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

