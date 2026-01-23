chi sono i genitori di nikita perotti veronika pigoreva di origine russa e piero perotti

Nikita Perotti, nato a Chivasso nel 1998, è figlio di Veronika Pigoreva, di origine russa, e Piero Perotti. La sua famiglia ha influito sulla sua formazione, con la madre che ha contribuito alle sue radici russe. Fin dalla giovane età, Nikita ha mostrato interesse e talento per la danza, sviluppando una carriera nel settore. La sua biografia riflette un percorso di crescita e passione, radicato in un background multiculturale.

I genitori di Nikita Perotti sono Veronika Pigoreva (di origine russa) e Piero Perotti, ed è nato a Chivasso (Torino) nel 1998, con la madre che ha contribuito alle sue origini russe, fin da piccolo mostrando talento per la danza. Piero, che il ballerino definisce spesso “il suo idolo”, ha sempre sostenuto le passioni dei suoi figli. Veronika, invece, è sicuramente il punto di riferimento artistico di Nikita: gli ha trasmesso la passione per la danza, gli ha sempre cucito i costumi per le gare e lo ha accompagnato alle competizioni. Il ballerino ha anche un fratello minore, Viktor, che sembra essere avviato verso una promettente carriera da ballerino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

