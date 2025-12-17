Andrea Delogu al centro dell’attenzione: dopo il bacio appassionato con un uomo sotto casa, i rumors sul suo nuovo possibile compagno si intensificano. Tra smentite e supposizioni, il gossip si concentra su chi sia davvero la persona accanto alla conduttrice, escludendo Nikita Perotti. La sua vita sentimentale continua a suscitare curiosità, alimentando discussioni e speculazioni nel mondo dello spettacolo.

© Metropolitanmagazine.it - Andrea Delogu, chi è il nuovo fidanzato Alessandro Marziali (niente Nikita Perotti)

Dopo il bacio appassionato scambiato con un uomo sotto casa, Andrea Delogu è ancora di più nel mirino del gossip, no non è il ballerino Nikita Perotti. Immagini che non sembrano lasciare dubbi: “La coppia è uscita a cena, poi è tornata a prendere il cane di Andrea, Spilla, per portarlo a fare la passeggiata serale. E, alla fine, davanti alla ‘porta magica’ di casa della Delogu, per citare il programma che conduce su Rai 2, lei e Alessandro si sono baciati. Poi, ognuno a casa propria “, racconta il giornale diretto da Massimo Borgnis. L’ultima relazione di Andrea Delogu è stata quella con Luigi Bruno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Leggi anche: Andrea Delogu non ha una relazione con Nikita Perotti, la foto mentre bacia Alessandro Marziali sotto casa

Leggi anche: Andrea Delogu e “il bacio davanti al portone di casa” ma non con Nikita Perotti”: chi è Alessandro Marziali, il compagno della conduttrice

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ho iniziato a stare molto male e mi sono preoccupata Avevo troppa febbre | Andrea Delogu è finita in ospedale; Andrea Delogu e Nikita non stanno insieme | Lei beccata a baciare un altro Chi è; Nikita Perotti non esclude una relazione con Andrea Delogu | È qualcosa di magico il feeling è reale; Andrea Delogu il bacio sotto casa spazza via i gossip su Ballando | chi è Alessandro Marziali FOTO.

Andrea Delogu, chi è il nuovo fidanzato Alessandro Marziali (altro che Nikita Perotti) - La conduttrice e il suo maestro di ballo non sono una coppia: a conferma arriva anche una paparazzata e un bacio con un uomo misterioso. libero.it