Andrea Delogu chi è il nuovo fidanzato Alessandro Marziali niente Nikita Perotti
Andrea Delogu al centro dell’attenzione: dopo il bacio appassionato con un uomo sotto casa, i rumors sul suo nuovo possibile compagno si intensificano. Tra smentite e supposizioni, il gossip si concentra su chi sia davvero la persona accanto alla conduttrice, escludendo Nikita Perotti. La sua vita sentimentale continua a suscitare curiosità, alimentando discussioni e speculazioni nel mondo dello spettacolo.
Dopo il bacio appassionato scambiato con un uomo sotto casa, Andrea Delogu è ancora di più nel mirino del gossip, no non è il ballerino Nikita Perotti. Immagini che non sembrano lasciare dubbi: “La coppia è uscita a cena, poi è tornata a prendere il cane di Andrea, Spilla, per portarlo a fare la passeggiata serale. E, alla fine, davanti alla ‘porta magica’ di casa della Delogu, per citare il programma che conduce su Rai 2, lei e Alessandro si sono baciati. Poi, ognuno a casa propria “, racconta il giornale diretto da Massimo Borgnis. L’ultima relazione di Andrea Delogu è stata quella con Luigi Bruno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
