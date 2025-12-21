Andrea Delogu e Nikita Perotti sono i vincitori di Ballando con le Stelle 2025 | la classifica

Andrea Delogu e Nikita Perotti si sono aggiudicati la vittoria di Ballando con le Stelle 2025. La finale ha visto anche la partecipazione di Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, che hanno ottenuto il secondo posto. La competizione si è conclusa con un risultato che premia il talento e la costanza dei concorrenti.

Andrea Delogu e Nikita Perotti sono i vincitori di Ballando con le Stelle 2025. Sul podio anche Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, che si sono posizionati al secondo posto. Terzo posto per Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca.

Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2025: Andrea Delogu e Nikita Perotti trionfano in finale - Selvaggia Lucarelli: “Sono furibonda, vi metterei le mani addosso” ... quotidiano.net

Andrea Delogu trionfa a Ballando con le stelle: "Grazie alla mia famiglia e al mio maestro Nikita" - "Siete stati una cosa meravigliosa nella mia vita, grazie al mio maestro Nikita che è incredibile. adnkronos.com

Il Tango di Andrea Delogu e Nikita Perotti - Ballando con le Stelle 06/12/2025

#AndreaDelogu e #NikitaPerotti vincono #BallandoConLeStelle 2025 - facebook.com facebook

Andrea Delogu penalizzata dall’essersi esibita per prima, altrimenti avrebbe ottenuto anche lei 50 punti #BallandoConLeStelle x.com

