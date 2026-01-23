Che storia c’è dietro le foto del bambino portato via dall’ICE a Minneapolis

Le foto del bambino portato via dall’ICE a Minneapolis hanno suscitato molte questioni. Liam Conejo Ramos, di soli 5 anni, rappresenta una storia complessa, con versioni contrastanti tra famiglia e autorità. Questa vicenda evidenzia le tensioni e le sfide del sistema migratorio negli Stati Uniti, sollevando riflessioni sulla tutela dei minori e sui processi di immigrazione.

Una particolare operazione dell’ICE, l’agenzia federale statunitense che si occupa del controllo delle frontiere e dell’immigrazione, ha ricevuto negli ultimi giorni grandi attenzioni, ancora maggiori rispetto a quelle che sta provocando l’esteso dibattito sulla legalità dell’operato dell’agenzia in diverse città degli Stati Uniti. Il motivo sono le foto che mostrano un bambino di 5 anni, Liam Conejo Ramos, mentre viene portato via dagli agenti dell’ICE durante l’arresto di suo padre, Adrian Alexander Conejo Arias, un uomo originario dell’Ecuador. Nelle foto Liam indossa un cappellino blu con le orecchie e uno zainetto di Spiderman e si trova di fronte a casa sua, a Minneapolis, nello stato del Minnesota. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Bambino di 5 anni arrestato dall'Ice a Minneapolis, usato come esca per prendere il padre immigratoUn bambino di 5 anni, residente a Minneapolis, è stato arrestato dall’Ice ed utilizzato come esca per catturare il padre immigrato.

Come è morta Renee Good. Le manifestazioni a Minneapolis: «Uccisa dall’Ice»Renee Nicole Good, 37 anni, è morta durante un’operazione di controllo dell’immigrazione a Minneapolis, condotta dall’agente dell’Ice Jonathan E.

