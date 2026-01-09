Come è morta Renee Good Le manifestazioni a Minneapolis | Uccisa dall’Ice
Renee Nicole Good, 37 anni, è morta durante un’operazione di controllo dell’immigrazione a Minneapolis, condotta dall’agente dell’Ice Jonathan E. La vicenda ha suscitato proteste e discussioni sulla gestione delle operazioni di immigrazione negli Stati Uniti. Questa tragedia evidenzia le tensioni legate alle pratiche di controllo e alle conseguenze per le persone coinvolte.
L’agente dell’ Ice che ha ucciso Renee Nicole Good, 37 anni, durante un’operazione di controllo dell’immigrazione a Minneapolis è Jonathan E. Ross. Lo dicono i documenti giudiziari che corrispondono strettamente alla descrizione di un episodio avvenuto a giugno 2025 che ha coinvolto l’agente a Bloomington, Minnesota, citato dalla segretaria alla Sicurezza Nazionale, Kristi Noem, e da JD Vance. Ross è residente a Minneapolis e lavora da da 10 anni nel team di risposta speciale delle operazioni di deportazione dell’Ice. Le autorità federali finora non hanno diffuso il suo nome. Intanto la città è sotto choc per la morte di Good. 🔗 Leggi su Open.online
Veglia di massa a Minneapolis per la donna uccisa dall'ICE
Il sindaco di Minneapolis Jacob Frey ha attaccato gli agenti dell’ICE dopo l’omicidio della 37enne Renee Nicole Good: “Andatevene fuori dai coglioni. Voi siete qui per dare sicurezza, ma state facendo l’opposto. Una persona è morta ed è colpa vostra”, ha dett - facebook.com facebook
