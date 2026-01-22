Bambino di 5 anni arrestato dall' Ice a Minneapolis usato come esca per prendere il padre immigrato
Un bambino di 5 anni, residente a Minneapolis, è stato arrestato dall’Ice ed utilizzato come esca per catturare il padre immigrato. L’episodio ha suscitato preoccupazioni riguardo alle pratiche delle autorità e alla tutela dei minori coinvolti in operazioni di immigrazione. È importante analizzare i dettagli e le implicazioni di questo caso per comprendere meglio le modalità di intervento e i rischi per le famiglie immigrate negli Stati Uniti.
Un bambino di 5 anni è stato arrestato dall’Ice a Minneapolis, nel Minnesota. Il piccolo è stato utilizzato come esca dagli agenti dell’immigrazione per arrivare al padre e gli altri membri della sua famiglia: i due, Liam Ramos e il suo genitore, sono stati poi portati in un centro di detenzione in Texas. La foto del bimbo circondato dagli agenti è diventata virale e ha suscitato indignazione. Bambino immigrato arrestato a Minneapolis Sta facendo scalpore una nuova notizia che riguarda l’Ice, l’Immigration and Customs Enforcement, che ha arrestato un bimbo di 5 anni, usandolo come esca, per poi fermare anche il padre e cercare di arrestare anche altri membri della sua famiglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it
L’ICE arresta un bambino di 5 anni e lo usa come esca per catturare il padre immigrato: Minneapolis sotto shockUn episodio che ha suscitato grande preoccupazione si è verificato a Minneapolis, dove il bambino di 5 anni Liam Conejo Ramos è stato arrestato dall’ICE come parte di un’operazione contro il padre immigrato.
Minnesota, l’ICE arresta un bimbo di 5 anni. La scuola accusa: "Usato come esca"Un’immagine di un bambino di cinque anni trattenuto da un agente dell’ICE ha attirato l’attenzione pubblica negli Stati Uniti, sollevando questioni sulla politica migratoria.
L'Ice in Minnesota usa come esca un bimbo di 5 anni, la sua foto commuove e diventa viraleGli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement, ormai da tutti conosciuto come Ice, del Minnesota hanno arrestato almeno quattro bambini dello stesso distretto scolastico dall'inizio dell'anno, t ... msn.com
Un bambino di 5 anni è stato arrestato dall’ICE di Trump e trasferito in un centro di detenzioneL’ICE di Donald Trump arresta anche i bambini. Il caso simbolo arriva dallo Stato del Minnesota dove Liam, cinque anni, è stato usato come esca per ... fanpage.it
A Minneapolis i miliziani dell’ICE di Trump hanno arrestato un bambino di cinque anni. Cinque anni! E lo hanno portato in uno dei famigerati centri di detenzione. Il sogno americano è diventato un incubo disumano x.com
L'arresto di un bambino di cinque anni nel Minnesota - facebook.com facebook
