Che differenza c'è tra renna e alce | come distinguere i due cervidi

Renne e alci sono due cervidi spesso confundibili, ma presentano notevoli differenze. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche distintive di ciascuno, analizzando dimensioni, aspetto, habitat e comportamento, per aiutare a riconoscerli e comprenderne meglio le peculiarità.

Renne e alci vengono spesso confusi, ma sono cervidi molto diversi per dimensioni, aspetto, habitat e comportamento. La renna vive in grandi mandrie che migrano nella tundra, l'alce invece è solitario, enorme e predilige le foreste boreali.

