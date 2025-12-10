Morì schiacciato sotto l' escavatore lavorava in nero | in due patteggiano

Si è concluso ieri con un patteggiamento il processo riguardante l’incidente sul lavoro che costò la vita a Luca Ferretti, 48 anni, di Riolo Terme. L’uomo perse la vita schiacciato da un mini-escavatore mentre lavorava in nero. L’episodio ha portato all’apertura del procedimento giudiziario, con due imputati che hanno scelto questa soluzione processuale.

