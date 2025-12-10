Morì schiacciato sotto l' escavatore lavorava in nero | in due patteggiano
Si è concluso ieri con un patteggiamento il processo riguardante l’incidente sul lavoro che costò la vita a Luca Ferretti, 48 anni, di Riolo Terme. L’uomo perse la vita schiacciato da un mini-escavatore mentre lavorava in nero. L’episodio ha portato all’apertura del procedimento giudiziario, con due imputati che hanno scelto questa soluzione processuale.
Si è concluso ieri con un patteggiamento nel Tribunale di Ravenna, il processo sul tragico infortunio sul lavoro in cui perse la vita Luca Ferretti, 48enne di Riolo Terme, che morì schiacciato da un mini-escavatore mentre lavorava in nero. In due si trovavano imputati con l'accusa di omicidio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Luca Trinca morto schiacciato dal basculante, il vicino di casa: «Aveva la testa sotto alla porta, ho provato a salvarlo, ma ormai era troppo tardi»
Schiacciato sotto un cavalletto metallico da 500 kg, muore 65enne a Ghisalba
Incidente a Gemona, perde il controllo del furgone e si ribalta vicino alla rotatoria: 50enne resta schiacciato sotto il mezzo. È grave
Proviamoci. Questa è un' adozione del cuore. Elfo, Setter puro. Cinque anni. Rimase schiacciato sotto la madre appena nato e questo gli ha causato una leggera asimettria al muso e l' immobilità della coda. Castrato. Carattere dolcissimo. Abituato alla casa. Si Vai su Facebook
Cuorgnè, muore schiacciato sotto un escavatore nel Torinese: intervenuti i carabinieri - (LaPresse) Un uomo di 74 anni è morto in un incidente sul lavoro a Cuorgnè, in località Costosa, nel Torinese, dopo essere rimasto incastrato sotto un escavatore. Si legge su video.corriere.it
Antisemitismo, Schlein sbugiardata: nel 2017 ha votato il “lodo” Delrio. Come si cambia per non morire secoloditalia.it
Sabrina Carpenter trasforma una felpa in un mini dress (e rende il pantsless di nuovo iconico) metropolitanmagazine
L'aggettivo giusto per le forcaiole ilgiornale.it
"Sabir. Viaggio Mediterraneo" porta la Physical Dance in teatro a Senigallia ilrestodelcarlino.it
Stoccarda-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Tamponamento a catena sulla Centrale Umbra, feriti e traffico caos lanazione.it