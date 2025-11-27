Un controllo della guardia di finanza di Como ha portato al sequestro di 100 flaconi di smalti e gel semipermanenti contenenti una sostanza classificata come cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione. Nonostante il divieto europeo entrato in vigore dal 1° settembre 2025, i prodotti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Smalti cancerogeni scoperti in un centro estetico di Bregnano: denunciato il titolare