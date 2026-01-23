La Corte d’Assise d’appello di Bologna ha riconosciuto che Gilberto Cavallini ha già scontato un anno, 6 mesi e 3 giorni di isolamento diurno, sulla base della documentazione presentata. La decisione si inserisce nel percorso giudiziario relativo alla sua condanna, evidenziando lo stato attuale della sua detenzione. La sentenza rappresenta un passaggio importante nel contesto delle misure applicate al detenuto e delle procedure legali in corso.

La Corte d’Assise d’appello di Bologna, presieduta dal giudice Domenico Stigliano, ha stabilito, sulla base della documentazione disponibile che Gilberto Cavallini ha già scontato un anno, 6 mesi e 3 giorni di isolamento diurno. Questo il provvedimento notificato ieri e relativo all’ex terrorista dei Nar condannato all’ergastolo in via definitiva il 15 gennaio 2025 per concorso nella strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, che provocò 85 morti e oltre 200 feriti. Al momento della pronuncia della Cassazione, Cavallini era detenuto in regime di semilibertà nel carcere di Terni. A seguito della condanna all’ergastolo per la strage del 2 agosto, la Procura generale di Bologna aveva chiesto alla Corte d’Assise d’appello del capoluogo emiliano di rideterminare da 2 a 3 anni la durata dell’isolamento diurno da applicargli e di revocargli la semilibertà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cavallini, gli resta un anno di isolamento

