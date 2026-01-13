Povertà educativa e isolamento culturale a Napoli | se il 46,5% dei giovani non legge un libro all’anno e il 42,8% non pratica sport la scuola resta l’unico presidio sociale
La povertà educativa e l’isolamento culturale a Napoli sono evidenti nei dati: il 46,5% dei giovani non legge un libro all’anno e il 42,8% non pratica sport. La scuola rappresenta ancora un punto di riferimento sociale fondamentale, ma la condizione di povertà economica, che coinvolge il 12% dei giovani, spesso li costringe a lavorare precocemente, compromettendo il loro sviluppo e opportunità future.
La ricerca "Barriere invisibili" documenta come a Napoli il 12% dei giovani viva in povertà economica, condizione che spinge molti a lavorare precocemente a scapito dello studio. Tra infrastrutture bocciate dal 43,3% degli studenti e un forte senso di insicurezza urbana, emerge un'ansia diffusa che induce la maggioranza dei ragazzi a cercare riscatto e contratti stabili lontano dall'Italia.
