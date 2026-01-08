A novembre 2025, il mercato del lavoro italiano registra una diminuzione di 34mila occupati, principalmente donne, e un aumento degli inattivi di 72mila unità. I dati Istat evidenziano anche una riduzione delle persone in cerca di lavoro e una permanenza elevata degli over 50 tra gli inattivi, segnalando una fase di flessione economica e di cambiamenti nelle dinamiche occupazionali del Paese.

Mercato del lavoro in flessione a novembre 2025. I dati provvisori diffusi dall’ Istat mostrano che nel mese sono diminuiti sia gli occupati (-34mila) sia le persone in cerca di lavoro (-30mila) e in parallelo sono aumentati di 72mila gli inattivi, cioè le persone che hanno smesso di cercare un posto. Il tasso di occupazione generale è sceso di conseguenza al 62,6%, con una riduzione di 0,1 punti. Stessa lieve discesa per il tasso di disoccupazione che si attesta al 5,7%, il livello più basso dall’inizio delle serie storiche nel 2004, mentre quella giovanile cala al 18,8% (-0,8 punti). La flessione degli occupati riguarda soprattutto le donne (-30mila quelle al lavoro) e si concentra tra i dipendenti a termine (-30mila). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A novembre 34mila occupati in meno (soprattutto donne) e salgono gli inattivi. L’aumento anno su anno resta appeso agli over 50

