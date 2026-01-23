Cavalieri allo specchio | Vittoria sofferta e punti

In una partita combattuta, i cavalieri si sono confrontati in modo intenso e deciso. La vittoria è arrivata dopo uno sforzo significativo, con punti conquistati in modo meritato. Gli avversari hanno dimostrato grande determinazione, rimanendo in gara fino alla fine e portando a termine un confronto caratterizzato da impegno e tenacia.

"I nostri avversari sono rimasti in gara e si sono mostrati più aggressivi: erano determinati a vincere. Si trattatva comunque di una trasferta impegnativa, la Lazio è sempre la Lazio. Non siamo stati entusiasmanti da vedere, ma sicuramente concreti". Francesco Fusi, direttore sportivo dei Cavalieri Union, è così tornato sulla vittoria al cardiopalma di domenica scorsa, quando solo un calcio piazzato di Castellana allo scadere ha consentito agli uomini del direttore tecnico Alberto Chiesa di battere la Lazio. Le mete di Fondi (due) Morelli e Castellana avevano costruito una solida base, ma i biancocelesti, pur non essendo più la corazzata delle scorse stagioni, hanno venduto cara la pelle ed il 23-22 finale lo testimonia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lo scenario delle giovanili: nel panorama spicca la squadra degli Under 16

