Identità e libertà l’America allo specchio dopo la vittoria di Mamdani a New York

Le elezioni municipali di New York e la vittoria di Zohran Mamdani hanno raccontato una storia molto più profonda dei numeri delle urne. Non è tanto importante chi abbia vinto, quanto perché. Perché questa vittoria segna, ancora una volta, la distanza culturale e identitaria tra l’Occidente e il resto del mondo — e mette a nudo una crisi che non è solo politica, ma di senso. Nel mondo occidentale, il concetto di “inclusione” ha progressivamente sostituito quello di appartenenza. La partita dell’identità. Mentre in altre regioni del pianeta l’identità culturale rimane un pilastro politico, nelle società occidentali si tende a cancellarla, a renderla neutra, come se fosse un ostacolo alla modernità. 🔗 Leggi su It.insideover.com

