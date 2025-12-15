Chivu a Inter TV | Prestazione carattere e vittoria sofferta Ora la Supercoppa

Chivu analizza la vittoria di Marassi, sottolineando prestazione, carattere e determinazione della squadra. Il risultato rappresenta un segnale importante prima della pausa natalizia e dell’impegno in Supercoppa, evidenziando qualità e maturità dei nerazzurri in vista delle prossime sfide.

Inter News 24 Chivu a Inter TV dopo il successo di Marassi: qualità, maturità e un segnale forte prima della pausa natalizia e dell’impegno in Supercoppa. L’ Inter chiude l’ultimo turno di campionato prima di Natale con una vittoria pesante sul campo del Genoa, imponendosi 2-1 al Ferraris e tornando in vetta alla classifica. Un successo costruito grazie alle reti di Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000, e di Lautaro Martínez, capitano e attaccante argentino, capace ancora una volta di incidere nei momenti chiave. Nella ripresa il gol di Vitinha ha rimesso in partita il Grifone di Daniele De Rossi, ma i nerazzurri hanno resistito portando a casa tre punti fondamentali. Internews24.com

Inter, Chivu: "Prestazione ottima della squadra, preso gol quando eravamo in gestione" - L'Inter espugna il Ferraris portandosi da sola in testa alla classifica, ai microfoni di Sky è intervenuto Christian Chivu analizzando la. tuttomercatoweb.com