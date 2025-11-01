Entra in studio danzando sulle note di Toxic, una delle ultime hit firmate da Britney Spears prima del tracollo personale. E la situazione a La volta buona, il programma del primo pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, si fa incandescente. In Italia Giuseppe Giofrè è famoso soprattutto in quanto ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, giovanissimo vincitore nella categoria ballo nell'edizione 2012. Da quel giorno ormai lontano, però, la sua carriera è letteralmente esplosa lontano dallo Stivale e oggi il 32enne di Gioia Tauro è uno dei volti più famosi dello showbiz sull’altra sponda dell’Atlantico, essendo diventato infatti uno dei ballerini di punta per gli show live di alcune delle popstar più acclamate del mondo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La volta buona, Giofrè fa girare la testa a Caterina Balivo