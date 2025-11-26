La Volta Buona pagelle 26 novembre | lo scoop di Caterina Murino sulla Balivo 8 la dedica all’iconica Ornella Vanoni 9
Torna l’appuntamento con La Volta Buona, il salotto del pomeriggio di Rai1 capitanato da Caterina Balivo che, dal lunedì al venerdì, tiene compagnia ai telespettatori con tanti ospiti e tanti temi. Dopo la puntata del 25 novembre, dove ha trovato spazio ancora il ricordo di Ornella Vanoni e la consueta finestra su Ballando con le Stelle, nella puntata del 26 novembre si parla nuovamente di diete, soprattutto in vista delle festività natalizie, ma non mancano nuovamente il racconto della straordinaria Vanoni e gli scoop di Biavardi. In studio, a commentare insieme alla conduttrice, c’è lo specialista di alimentazione, ormai presenza fissa del programma, il dott. 🔗 Leggi su Dilei.it
Argomenti simili trattati di recente
Sintonizzati su Rai 1 oggi dalle 14 in poi, sarò intervistata da Caterina Balivo a La volta buona. Parleremo di Alimentazione e Longevità, cucineremo insieme la lasagna e una buonissima carbonara, direttamente dalla mia cucina! - facebook.com Vai su Facebook
“La volta buona” registra il 18,8% di share con 2 milioni 229 mila spettatori. #AscoltiTv Vai su X
La Volta Buona, pagelle 25 novembre: il segreto di Ornella Vanoni (7), la vittoria di Caterina Balivo (8) - Ornella Vanoni e Ballando con le Stelle al centro della puntata de La Volta Buona di martedì 25 novembre. Come scrive dilei.it
La Volta Buona, le pagelle del 24 novembre: il ricordo commosso e corale di Ornella Vanoni (9) - Puntata speciale de La Volta Buona: Caterina Balivo ricorda Ornella Vanoni durante i funerali in diretta con testimonianze toccanti di tanti ospiti ... Scrive dilei.it
La volta buona, le anticipazioni della settimana: da Katia Buchicchio a Clizia Incorvaia, gli ospiti di Caterina Balivo - Da Clizia Incorvaia a Stefania Orlando fino a Katia Buchicchio, saranno moltissimi i personaggi del mondo dello ... Scrive ilmessaggero.it