La partita tra Pisa e Atalanta, valida per la ventunesima giornata della Serie A 2025/2026, si svolge in un contesto di classifica difficile per i toscani, ancora alla ricerca di punti fondamentali. L’Atalanta, invece, punta a consolidare la propria posizione in zona europea. Di seguito, le probabili formazioni e i modi per seguire l’incontro.

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I toscani, impantanato al penultimo posto, cercano l’impresa contro i bergamaschi lanciati verso l’Europa. Pisa-Atalanta si giocherà venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 20.45 presso l’Arena Garibaldi. PISA-ATALANTA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La stagione dei toscani si è rivelata fin qui molto difficile: solo 13 punti in venti giornate ed una sola vittoria casalinga. Il pareggio ottenuto a Udine nell’ultimo turno di campionato ha mostrato segni di orgoglio, ma è ancora troppo poco per sperare nella salvezza. I bergamaschi sono lanciatissimi grazie alle ultime tre vittorie consecutive. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Pisa-Atalanta, ventunesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Milan-Pisa, ottava giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Pisa-Lazio, nona giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dove vedere Pisa-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Pisa-Atalanta: orario e dove vederla in TV e streaming; Via alla vendita dei biglietti per Pisa-Atalanta; Milan, infortunio per Fullkrug.

Pisa-Atalanta: orario e dove vederla in TV e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la 21^ giornata di Serie A. fantacalcio.it