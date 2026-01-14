Pisa-Atalanta ventunesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Pisa e Atalanta, valida per la ventunesima giornata della Serie A 2025/2026, si svolge in un contesto di classifica difficile per i toscani, ancora alla ricerca di punti fondamentali. L’Atalanta, invece, punta a consolidare la propria posizione in zona europea. Di seguito, le probabili formazioni e i modi per seguire l’incontro.

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I toscani, impantanato al penultimo posto, cercano l’impresa contro i bergamaschi lanciati verso l’Europa. Pisa-Atalanta si giocherà venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 20.45 presso l’Arena Garibaldi. PISA-ATALANTA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La stagione dei toscani si è rivelata fin qui molto difficile: solo 13 punti in venti giornate ed una sola vittoria casalinga. Il pareggio ottenuto a Udine nell’ultimo turno di campionato ha mostrato segni di orgoglio, ma è ancora troppo poco per sperare nella salvezza. I bergamaschi sono lanciatissimi grazie alle ultime tre vittorie consecutive. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

