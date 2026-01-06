Denunciati i responsabili dei ' botti' a Capodanno il sindaco | Anche a Castel Volturno esistono le regole

Dopo le segnalazioni di fuochi d'artificio illegali a Castel Volturno durante il Capodanno, il sindaco Pasquale Marrandino ha annunciato l'identificazione dei responsabili. Nonostante il divieto, alcuni individui hanno continuato a organizzare 'botti' in violazione delle norme. Il primo cittadino ha sottolineato l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire il rispetto delle regole e la sicurezza pubblica.

A seguito dell'individuazione dei responsabili dell'esplosione di fuochi d'artificio a Capodanno a Castel Volturno nonostante il divieto ordinato dal sindaco, il primo cittadino Pasquale Marrandino ha voluto ribadire con forza l'impegno della polizia municipale nell'attività di indagine.

