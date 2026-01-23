Cassino blitz notturno davanti alla Pio Di Meo affissi manifesti di protesta

A Cassino, un individuo non ancora identificato ha affisso circa dieci manifesti di protesta agli ingressi della scuola elementare e dell'infanzia “Pio Di Meo”. L'episodio si è verificato durante un blitz notturno, suscitando attenzione nella comunità locale. La polizia sta indagando per identificare l’autore e chiarire le motivazioni dietro l’azione.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.