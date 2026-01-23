Cassino blitz notturno davanti alla Pio Di Meo affissi manifesti di protesta
A Cassino, un individuo non ancora identificato ha affisso circa dieci manifesti di protesta agli ingressi della scuola elementare e dell'infanzia “Pio Di Meo”. L'episodio si è verificato durante un blitz notturno, suscitando attenzione nella comunità locale. La polizia sta indagando per identificare l’autore e chiarire le motivazioni dietro l’azione.
Un imbrattatore, non ancora identificato, ha affisso una decina di manifesti agli ingressi della scuola elementare e dell’infanzia “Pio Di Meo” di Cassino nel sud della provincia di Frosinone. Il gesto è avvenuto nottetempo, poco prima dell’alba di ieri mattina.Sul manifesto la scritta.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Cassino, lavori alla ‘Pio Di Meo’: genitori e docenti lanciano appello in anonimato
Leggi anche: «Colpevoli di aver comprato casa», spuntano manifesti di protesta delle «Famiglie sospese» davanti ai cantieri sotto sequestro a Milano
Argomenti discussi: Cassino, blitz notturno davanti alla Pio Di Meo, affissi manifesti di protesta.
Cassino, Marco Iannattone accoltellato dai ladri in casa: «Volevano strangolarmi, ho sparato per salvarmi»Rientra in casa e si ritrova davanti quattro uomini incappucciati che prima tentano di strozzarlo e poi lo feriscono con un coltello. Una sera che doveva essere come tante si è trasformata in un ... ilmessaggero.it
#Cassino sotto la lente delle Forze dell’Ordine: blitz interforze contro furti e spaccio | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #controlli #cronaca - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.