Cassino blitz notturno davanti alla Pio Di Meo affissi manifesti di protesta

Da frosinonetoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cassino, un individuo non ancora identificato ha affisso circa dieci manifesti di protesta agli ingressi della scuola elementare e dell'infanzia “Pio Di Meo”. L'episodio si è verificato durante un blitz notturno, suscitando attenzione nella comunità locale. La polizia sta indagando per identificare l’autore e chiarire le motivazioni dietro l’azione.

Un imbrattatore, non ancora identificato, ha affisso una decina di manifesti agli ingressi della scuola elementare e dell’infanzia “Pio Di Meo” di Cassino nel sud della provincia di Frosinone. Il gesto è avvenuto nottetempo, poco prima dell’alba di ieri mattina.Sul manifesto la scritta.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

