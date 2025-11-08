Colpevoli di aver comprato casa spuntano manifesti di protesta delle Famiglie sospese davanti ai cantieri sotto sequestro a Milano

«Colpevoli di aver comprato casa». È la frase che campeggia sui manifesti comparsi davanti a diversi cantieri di Milano ancora fermi per le inchieste della procura. In bianco e nero, come in una foto segnaletica americana, coppie e famiglie tengono in mano una tavoletta con il proprio nome, la data d’acquisto e un’accusa simbolica: «Aver voluto una casa dove far nascere il futuro», «vivere vicino ai nipotini», «acquistare la casa della vita». È la campagna del comitato «Famiglie sospese», formato da migliaia di acquirenti rimasti senza abitazione. Un’attesa che dura da oltre 475 giorni. Il gruppo denuncia un’attesa che dura da « oltre 475 giorni ». 🔗 Leggi su Open.online